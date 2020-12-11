Путин поддержал идею создания родительских университетов

НОВО-ОГАРЕВО, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посчитал интересным предложение о создании родительских университетов для повышения взаимопонимания между родителями и детьми в цифровую эпоху. Такое мнение он озвучил в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Во время встречи член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов предложил создать родительские университеты, которые бы помогали родителям в сложной психологической обстановке и способствовали бы снятию цифрового неравенства между поколениями.

"Что касается родительских университетов, то это совершенно конкретное предложение, направленное на то, чтобы добиться большего взаимопонимания между родителями и учениками, я понимаю, о чем вы говорите, многие становятся сами преподавателями. Это интересная идея", - обратился Путин к Асмолову. Президент пообещал обязательно проработать это предложение и посмотреть, что можно сделать на этот счет дополнительно.

Путин также отметил, что "для людей старших возрастов, старшего поколения у нас существуют определенные программы для того, чтобы поколенческое цифровое неравенство, которое есть, было преодолено".