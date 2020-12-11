Большая часть регионов Юга России попадет под влияние холодного атмосферного фронта

ТАСС, 11 декабря. Атмосферный фронт разделит территорию Юга России на "теплую" и "холодную", в зоне похолодания с температурой воздуха ниже климатической нормы на несколько градусов окажутся большинство южных регионов, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Через Южный федеральный округ будет проходить граница раздела между теплой воздушной массой на западе и юго-западе и холодными воздушными массами на востоке и северо-востоке. Разница между ними весьма существенная - примерно 7-10 градусов. В зону тепла на Юге России в выходные дни попадают только Краснодарский край, Адыгея, Крым. В остальных регионах температура будет ниже климатической нормы на несколько градусов или соответствовать норме", - сказал он.

Погода в целом на Юге России ожидается преимущественно облачной. Атмосферное давление будет высоким, существенных осадков не прогнозируется, уточнил Синенков.

В Краснодаре в субботу и воскресенье днем 7-9 тепла, в Сочи - 14-16 градусов. В Ялте в субботу не исключается вероятность небольшого дождя при температуре от 14 до 16 градусов. В Симферополе будет облачно, 12-14 градусов тепла.

В холодной воздушной массе окажется Волгоград, где в дневные часы прогнозируют от 1 до 4 градусов мороза, по ночам 7-9 градусов мороза. В Ставрополе в субботу в дневные часы 2-3 градуса тепла. В Ростове-на-Дону, который будет находиться на границе теплой и холодной зон, в ночные часы столбики термометров могут опускаться до 2-4 градусов мороза, днем - подниматься до нуля - 1 градуса тепла.