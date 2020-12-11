В Минздраве назвали причину роста числа заболевших коронавирусом в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 декабря. /ТАСС/. Одной из главных причин увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии стало несоблюдение людьми мер предосторожности - масочного режима и социального дистанцирования. Об этом ТАСС сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев по итогам своего рабочего визита в Карелию.

Карелия лидирует по ежедневному приросту новых заболевших среди регионов России. Заболеваемость составляет 3 198,5 случаев на 100 тыс. населения при среднероссийском показателе 1 750,7.

"Безусловно, то увеличение заболеваемости, которое произошло в Карелии [в ноябре - ТАСС], к нему привели какие-то причины. Мы обсуждали эти причины: безусловно, это и близость мегаполисов, безусловно, это и туристические процессы, которые непрерывно происходят в республике, где-то это произошло из-за завоза инфекции... Но еще раз скажу: одна из главных причин - это внутри самой республики - порой [становится] несоблюдение тех мер осторожности, которые необходимо соблюдать: массовый режим, социальное дистанцирование", - сказал он.

По его словам, только при соблюдении таких мер процессы распространения коронавируса можно остановить, тем более, что "ресурсы здравоохранения не безграничны и испытывать их не стоит".