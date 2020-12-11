Вакцинация от ковида началась в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Вакцинация откоронавирусной инфекции началась в Архангельской области. В регион поступило 200 доз препарата, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Русинова.

"Сегодня поступило 200 доз вакцины… [Вакцинация] стартовала", - сказала Русинова.

До конца года ожидается поступление в регион 945 доз вакцины. "Возможно, поступит и больше", - добавила Русинова. Центрами вакцинации определены семь учреждений здравоохранения в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Няндоме, Плесецке и Вельске.

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Архангельской области с начала пандемии составляет 36 036. За последние сутки в регионе выявлено 405 новых случая, больше всего заболевших в Архангельске, Северодвинске и Котласском районе. В настоящее время 7 637 человек проходят лечение, 28 288 - уже поправились В области зарегистрировано 433 летальных случая.

В Архангельской области введена самоизоляция для людей старше 65 лет, действует обязательный масочный режим при посещении торговых центров, магазинов, мест оказания услуг, а также в общественном транспорте. Наполняемость залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%. С 24 ноября в регионе зрителям разрешили присутствовать на спортивных состязаниях, которые проходят на открытом воздухе с учетом того, что в спортивном сооружении может быть заполнено не больше половины мест. С 15 декабря несовершеннолетним жителям области запрещено посещение торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей. В регионе запрещено проведение новогодних и рождественских мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в дошкольных и иных образовательных организациях, организациях культуры, за исключением тех, которые проходят в одной группе или одном классе.