"ВКонтакте" назвала самые популярные треки и альбомы 2020 года

Социальная сеть "ВКонтакте" и музыкальный сервис BOOM представили треки, альбомы и подкасты, которые чаще всего слушали пользователи в 2020 году.

"Артистом года" стал Моргенштерн, его диск "Легендарная пыль" получил звание "Альбом года". Кроме того, рэпер победил в номинации "Хит года в Клипах", поскольку его трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы в соцсети.

"Прорывом года" стал битмейкер Slava Marlow. Награда "Трек года" досталась песне "Луна не знает пути" от Тайпан и Agunda. Эта композиция также победила в номинации "Фит года".

В категории "Саундтрек самоизоляции" победила песня "Кайф ты поймала" от Konfuz. "Плейлистом года" стала подборка "Русские хиты".

"Подкастом года" стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.

Итоги года в различных направлениях соцсеть будет подводить в специальном разделе.