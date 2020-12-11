Минцифры предложило использовать биометрию для сдачи экзаменов онлайн в вузах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ подготовило проект постановление правительства РФ, который предполагает использование биометрических персональных данных при сдаче экзаменов онлайн в высших учебных заведениях. Об этом говорится в документах, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Минцифры РФ пояснили, что проект постановления разработан для использования идентификации личности посредством единой информационной системы персональных данных в дистанционных образовательных процессах. Систему планируется применять для проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебных годах по образовательным программам высшего образования - бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина РФ. "

Учитывая, что Единая биометрическая система защищена по высоким требованиям информационной безопасности, а ее функционирование технологически связано с функционированием Единой системы идентификации и аутентификации, предоставление дистанционных услуг с использованием Единой биометрической системы обеспечит достоверную идентификацию физических лиц, надежную защиту биометрических персональных данных, а также пресечение мошеннических действий при оказании дистанционных услуг", - отмечают в министерстве.

Согласно пояснительной записке к документу, использование дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих идентификацию личности посредством Единой биометрической системы расширяет возможности проведения промежуточной аттестации для обучающихся из отдаленных населенных пунктов и городов, территориально далеко расположенных от места нахождения образовательной организации, а также ограничит массовые скопления учащихся для сдачи экзаменов, что отрицательно скажется на распространении коронавируса.