В Татарстан поступила первая тысяча доз вакцины "Спутник V"

КАЗАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" поступила в Татарстан в количестве 1 тыс. доз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В Татарстан поступила первая партия вакцины "Спутник V" в количестве 1 000 доз. До конца года ожидается поступление еще 2 700 доз", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что республика готова к началу вакцинации, "все процессы отлажены, все разнарядки созданы, все морозильные камеры подготовлены". По его словам, "первая партия идет на медиков, дальнейшая - это группа риска".

"[Вакцинация] - это не экстренная ситуация. Это не то, что сейчас коренным образом повлияет на текущую ситуацию. Мы должны с вами свыкнуться с идеей, что вакцина - плановый, планомерный процесс. Говорить, что прямо в выходные выводим дополнительные бригады и начинаем резко всех прививать, я думаю, что это, на самом деле, не очень правильно", - сказал Жаворонков.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Татарстана, по состоянию на 11 декабря в республике зарегистрировали 94 новых случая коронавируса нового типа. Всего в регионе зарегистрировано 11 323 случая заболевания, выздоровели за весь период 9 922 человека, умер 161.