ВЦИОМ: обязательное ношение масок в общественных местах поддерживают 88% россиян

УФА, 11 декабря. /ТАСС/. Большинство (88%) россиян, согласно опросам, поддерживают требование обязательного ношения масок в общественных местах. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в рамках Международной недели бизнеса - 2020, проходящей в Уфе.

"К декабрю "ковидодиссидентство" и борьба за свободу самовыражения вопреки любой угрозе заразиться сильно пошли на спад. 88% поддержали требование обязательного ношения масок в общественных местах. Весной, я напомню, совершенно все выглядело иначе", - сказал Федоров.

По словам главы ВЦИОМ, по данным от 7 декабря, 67% опрошенных считают ношение масок самой эффективной мерой профилактики заражения коронавирусом. На втором месте - мытье рук и использование антисептиков (30%). На третьем - ограничение контактов (27%).

В марте этого года 57% опрошенных считали новости о пандемии главным элементом информационной повестки. Летом этот показатель снизился до 8-9%, но осенью около 23% респондентов вновь назвали тему актуальной.

Международная неделя бизнеса - 2020 проходит в Уфе с 8 по 11 декабря. Она является площадкой для коллаборации практик и разработки новых механизмов поддержки предпринимателей в постпандемийную эру. Деловая программа посвящена экономике, темам МСП стран - участниц ШОС и БРИКС, туризму и экспорту.