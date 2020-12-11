Комитет Думы одобрил поправку в КоАП о штрафе для юрлиц до 3 млн рублей за клевету

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку о дополнении Кодекса об административных правонарушениях отдельной статьей за клевету, предусматривающей ответственность для юридических лиц. Информация об этом в пятницу была размещена в думской электронной базе.

Автором поправки выступил депутат-единоросс Дмитрий Вяткин, ее предлагается включить в законопроект о санкциях для чиновников за оскорбление граждан. Согласно тексту, "клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию", повлечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.

Эта инициатива вошла в перечень поправок, рекомендуемых комитетом к принятию.

Комитет предложит Совету Госдумы включить рассмотрение законопроекта в повестку заседания палаты на 15 декабря.