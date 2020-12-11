На Кубани более 4,5 тыс. заразившихся коронавирусом обеспечили бесплатными лекарствами

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края обеспечили более 4,5 тыс. заразившихся коронавирусом жителей региона наборами для лечения на дому, сообщил журналистам в пятницу замначальника управления организации медпомощи населению краевого Минздрава Юрий Сарычев.

Ранее сообщалось, что регион получил 213,5 млн рублей из федерального бюджета на предоставление препаратов для лечения заразившихся коронавирусом на дому.

"В медицинские организации сформировано и доставлено более 10,5 тыс. наборов лекарственных препаратов. Выдано более 4,5 тыс. наборов", - сказал Сарычев.

По его словам, для лечения на дому пациентам выдается чек-лист, медицинские организации региона каждый день звонят пациентам, проходящим лечение на дому, спрашивают о самочувствии и дают дополнительные рекомендации.

По данным оперативного штаба региона, в Краснодарский край поступила одна тысяча вакцин против коронавирусной инфекции, до конца года в регион поступят пять тысяч вакцин. За сутки на Кубани зарегистрированы 187 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных за время пандемии превысило 24 тыс. человек, из них выздоровели 16 237 жителей, зафиксированы 684 летальных исхода. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 112 пациентов, еще пять - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.