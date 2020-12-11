Путин поздравил судей Конституционного суда с Днем конституции

НОВО-ОГАРЕВО, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин рассчитывает на поддержку Конституционного суда (КС) в реализации прав граждан, что особенно важно после принятия поправок к основному закону. Об этом глава государства сообщил в пятницу во время личной встречи с председателем КС Валерием Зорькиным, которая прошла в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

"Хочу выразить надежду на то, что мы будем так же конструктивно работать в будущем, потому что наши функции - Конституционного суда и президента - в чем-то совпадают. Я очень рассчитываю на вашу поддержку в будущем в реализации прав граждан в рамках того серьезного конституционного процесса соблюдения и толкования норм основного закона, который проводит Конституционный суд", - сказал Путин.

По его словам, "в связи с принятием поправок в основной закон это особенно востребовано сегодня, потому что возникает необходимость гражданам, юридическим лицам разъяснять новые положения, поправки в конституцию, показывать людям и гражданскому обществу, участникам экономической деятельности, какие возникают новые возможности, какие новые права возникают у граждан в связи с поправками". "Это очень большая, объемная работа", - отметил президент.

Глава государства поздравил членов КС с предстоящим Днем конституции. "Мы регулярно встречаемся с судьями Конституционного суда в преддверии 12 декабря, Дня конституции, но в сегодняшних условиях пандемии, к сожалению, такие широкие встречи проходят достаточно редко", - констатировал президент. Он попросил передать самые хорошие пожелания членам Конституционного суда.