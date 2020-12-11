Путин: жестких ограничений за нарушение моральных норм в интернете быть не должно

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил против жестких ограничений за нарушение морально-этических норм в интернете и СМИ. Глава государства полагает, что в этой сфере лучше действовать аккуратно и набраться терпения.

"В этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко. И нужно набраться терпения. Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей", - сказал Путин в ответ на предложение члена Совета по правам человека Марины Ахмедовой разработать "неписаный закон" по соблюдению морально-этических норм в СМИ и в интернете. Стенограмма встречи президента с членами СПЧ опубликована в пятницу на сайте Кремля.

По мнению Путина, "жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции". "Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так", - подчеркнул глава государства.

Путин согласился с Ахмедовой в том, что в интернете и СМИ очень часты случаи нарушения морально-этических норм. При этом он обратил внимание на то, что "существует очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей, на которых основано наше общество".

"То, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно", - заявил российский лидер. "Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура, и вот здесь ключевое слово - культура", - пояснил Путин.

Повышать уровень культуры

По его мнению, в России "нужно повышать общий уровень культуры, и на этой базе развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определенных средах". "Эти сцены насилия. Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет", - признался президент. Однако, на его взгляд, публикация подобных сцен "зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи". "Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять", - подчеркнул глава государства.

При этом он заметил, что, возможно, "нужно ограничивать и нормативно-правовыми средствами какие-то из ряда выходящие вещи". "Будем действовать аккуратно, но будем обязательно в этом направлении работать", - заверил Путин.