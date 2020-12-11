Полпред Чайка исполнил новогоднее желание мальчика из Ингушетии, подарив ему электромобиль

ПЯТИГОРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Благотворительная новогодняя акция "Елка желаний" началась в пятницу в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Первым желание мальчика из Ингушетии исполнил полпред президента в СКФО Юрий Чайка, подарив ребенку электромобиль, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпредства.

"В субъектах Северного Кавказа началась благотворительная новогодняя акция "Елка желаний". <...>. Первым желание ребенка с новогодней елки снял полпред Юрий Чайка. Шестилетний Мухаммад Газиков из селения Долаково Назрановского района Ингушетии мечтал об электромобиле и отправил заявку на участие в проекте. Чудо для него и большой семьи Газиковых произошло - подарок в этот же день отправился в республику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электромобиль Мухаммаду от имени представителя президента вручил главный федеральный инспектор по Республике Ингушетия Сергей Гончаров. Чайка выразил уверенность, что подобная акция должна стать ежегодной. Сотрудники аппарата полпреда также приняли участие в "Елке желаний". Подарки в ближайшее время доставят детям во все регионы округа.

"Мы все ждем Новый Год - это праздник любви, добра, исполнения желаний, не только детских, но и взрослых. Но дети с особым нетерпением ждут этого дня. Когда мечта сбывается, это счастье. У Мухаммада она сегодня сбудется", - отметил Чайка, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, новогодние "Елки желаний" появятся во всех регионах округа - в административных зданиях, офисах коммерческих компаний и предприятий. В 2020 году в связи с пандемией запущен и онлайн-формат - на специальном сайте проекта елкажеланий.рф можно выбрать любое из подходящих по разным критериям желаний.

Организатором инициативы, которая в третий раз проходит по всей стране, выступает Всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной", входящий в президентскую платформу "Россия-страна возможностей". Акция направлена на исполнение новогодних желаний детей и пожилых граждан с состоянием здоровья, угрожающим жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.