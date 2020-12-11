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Путин поручит прокуратуре расследовать факты давления на подследственных

Об этом президент сообщил на встрече с членами Совета по правам человека

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал дать поручение прокуратуре провести расследование фактов оказания давления на людей, находящихся под следствием. Об этом он сообщил на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), стенограмма которой опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"Теперь по поводу поручения прокуратуре расследовать факты незаконного воздействия на людей, которые находились под следствием. Обязательно сделаю, обещаю вам, обязательно. И генеральному прокурору такое поручение будет, мы обязательно посмотрим", - заверил президент РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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