Путин согласился с тем, что в России не хватает коечного фонда для инфекционных больных

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что в стране не хватает коечного фонда для инфекционных больных. Эту проблему на встрече с главой государства озвучила в четверг член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора. Стенограмма закрытой части заседания опубликована в пятницу на официальном сайте Кремля.

Путин напомнил, что "за последнее время достаточно быстро по новым технологиям и с соблюдением требований безопасности" было построено 40 центров для инфекционных больных, 30 построило Минобороны.

"Я полностью согласен, этого тоже недостаточно. Это вопрос только финансирования. Все мы прекрасно понимаем, что это нужно делать быстрыми темпами с тем, чтобы было возможно в будущем их (центры) перепрофилировать", - сказал президент.

Он отметил, что власти РФ намерены решать эту задачу в рамках программы развития первичного звена здравоохранения. "Мы это имеем в виду и будем этому уделять внимание и дальше", - заверил Путин.