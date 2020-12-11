Шнуров будет корреспондентом на пресс-конференции Путина

О чем говорил Владимир Путин на больших пресс-конференциях

"Мне интересно дебютировать в качестве корреспондента", - сказал Шнуров ТАСС. Отвечая на вопрос агентства, не боится ли шоумен конкуренции за право задать вопрос главе государства, Шнуров сказал, что "войны на RTVI любят выигрывать".

Шнуров также рассказал, что собирает темы для вопросов президенту в своем аккаунте в Instagram. Его пост о полученной аккредитации к моменту написания заметки собрал свыше 4 тыс. комментариев.

Большая ежегодная пресс-конференция президента начнется в 12:00 мск 17 декабря.