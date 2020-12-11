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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020

Шнуров будет корреспондентом на пресс-конференции Путина

Музыкант рассказал, что собирает темы для вопросов президенту в своем аккаунте в Instagram

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Музыкант, генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров 17 декабря дебютирует в качестве корреспондента на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

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"Мне интересно дебютировать в качестве корреспондента", - сказал Шнуров ТАСС. Отвечая на вопрос агентства, не боится ли шоумен конкуренции за право задать вопрос главе государства, Шнуров сказал, что "войны на RTVI любят выигрывать".

Шнуров также рассказал, что собирает темы для вопросов президенту в своем аккаунте в Instagram. Его пост о полученной аккредитации к моменту написания заметки собрал свыше 4 тыс. комментариев.

Большая ежегодная пресс-конференция президента начнется в 12:00 мск 17 декабря.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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