Вакцинация от коронавируса началась в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Партия из 400 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Калининградскую область. В регионе началась вакцинация жителей, первыми прививки делают медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Вторая партия из 400 доз [вакцины "Спутник V"] предназначена для массовой иммунизации жителей региона. Пока также в первую очередь медработников, работающих с больными коронавирусом, преимущественно, в "красных зонах", - говорится в сообщении пресс-службы. Первая партия вакцины (42 дозы) была получена регионом в сентябре, до конца года область получит суммарно 876 доз вакцины.

Для проведения прививочной кампании в регионе определены три поликлиники - городская больница № 4 на улице Университетской в Калининграде, а также в городах Гусеве и Советске. 11 декабря вакцинация началась в филиале горбольницы № 4 в Калининграде, куда поступили 30 доз "Спутник V". Здесь прививки начали делать медикам, работающим с COVID-19 в стационарах Областной инфекционной и Центральной городской клинической больниц, а также Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Калининграде.

Одним из условий ее хранения является температура не ниже минус 18 градусов. По этой причине она будет доставляться в поликлиники со склада Областной фармацевтической компании в специальных термоконтейнерах и сразу перегружаться в отдельные морозильные камеры. Обычные холодильники или их морозильные камеры для этих целей не подходят, уточнили в пресс-службе.

Вакцина для флота

На Балтийский флот также поступило уже 2,5 тыс. доз вакцины "Спутник V", вакцинация проводится на базе многофункционального медицинского центра МО РФ в Калининграде и лечебно-диагностического центра госпиталя БФ. Первыми вакцинацию проходят военные медики и гражданский персонал, работающий с коронавирусными пациентами, затем командный состав флота, военнослужащие, несущие боевое дежурство, а также экипажи кораблей, готовящиеся к дальним походам. Вакцинированы порядка 300 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 11 декабря в области выявлено 13 659 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 10 406 пациентов, умерли 132 человека, остаются под медицинским наблюдением 5 887 человек.