Власти Подмосковья продлили действующие в регионе ограничения до 12 января

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу продлил ряд действующих ограничений из-за ситуации с коронавирусом до 12 января.

Согласно постановлению главы региона, в Подмосковье гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендован режим самоизоляции до 12 января включительно. Также до этой даты продлены ограничения на посещение обучающимися профессиональных образовательных организаций и вузов.

"Физкультурные, спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся по согласованию с Министерством физической культуры и спорта Московской области с учетом мнения главного государственного санитарного врача по Московской области", - отмечается в документе.

С 21 октября по 13 декабря такие мероприятия проводятся без участия зрителей, в том числе в целях проведения тренировок спортсменов - членов спортивных сборных команд РФ, Подмосковья, спортсменов профессиональных спортивных клубов.

Работа кафе и ресторанов

Кафе, рестораны и развлекательные организации в Подмосковье с 31 декабря по 10 января смогут допускать посетителей только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

"С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (включительно) организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания <...> только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Кроме того, по 20 декабря включительно приостановлено посещение гражданами с 23:00 до 06:00 зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями, в том числе общественного питания, по организации и проведению развлекательных мероприятий.​​

Отдых в Подмосковье

Заселиться в гостиницы в Подмосковье с 28 декабря по 15 января можно будет только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

"В период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года (включительно) в гостиницах является обязательным: проведение термометрии потребителей гостиничных услуг при размещении в гостинице, при входе в гостиницу в течение дня и в предприятиях общественного питания в гостинице с использованием бесконтактных средств измерения температуры тела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тест методом ПЦР должен быть получен не ранее чем за три дня до планируемого посещения, а методом ИФА - не ранее чем за 5. Ранее губернатор сообщал, что приезжающие на Новый год в пансионаты Подмосковья должны будут сдать тесты ПЦР.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 124 984 случая заражения, выздоровели 88 329 человек, умерли - 2 407.

В новость были внесены изменения (21:05 мск) - добавлены подробности по тексту.