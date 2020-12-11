В Таиланде сообщили, что нужно время, чтобы отменить въездной карантин для вакцинированных

БАНГКОК, 11 декабря. /Корр. ТАСС Григорий Зименков/. Властям Таиланда потребуется время, чтобы разрешить вакцинированным людям прибывать в королевство без обязательного 14-дневного карантина. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Национального института вакцин Таиланда Накорн Премсри.

Отвечая на вопрос о возможности отмены обязательной изоляции для россиян, сделавших прививку от коронавируса, специалист сказал, что китайская сторона обращалась к властям королевства с подобным вопросом. "Мы знаем, что в России началась вакцинация населения, - отметил он. - Китай зарегистрировал вакцину Sinovac в июне, Sinopharm - в июле, а [Россия зарегистрировала] "Спутник V" в августе". По словам специалиста, необходимо получить результаты вакцинации, чтобы полностью открыть границы Таиланда. "Это будет зависеть от информации, которую мы получим от производителя, и данных о вакцинированных", - пояснил Премсри.

Он напомнил, что "китайская вакцина также получила разрешение на экстренное использование в других странах, например в ОАЭ и Бахрейне". "Три миллиона доз препарата от Sinovac завозят в Индонезию", - добавил вирусолог.

Продолжая тему обязательной изоляции всех приезжающих в Таиланд и возможного сокращения периода карантина, специалист сказал, что многое зависит "от эпидемиологической ситуации в конкретной стране". "Этот вопрос обсуждается, но решение еще не принято", - сообщил Премсри.

Вакцина от AstraZeneca

Премсри сообщил, что британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca произведет в Таиланде в следующем году с помощью Siam Bioscience 200 млн доз вакцины от коронавируса.

Специалист пояснил, что "AstraZeneca нанимает таиландскую компанию Siam Bioscience для производства препарата". "Мощность составит 200 млн доз в год, - отметил он. - Правительство Таиланда зарезервировало 26 млн доз". "Это первая партия вакцины, которая будет готова в мае или июне 2021 года", - указал Премсри.

По его словам, "ежемесячно в Таиланде может быть вакцинировано от 5 млн до 10 млн человек". "26 млн доз препарата нам необходимо в первую очередь в 2021 году. Если потребуется больше, тогда мы рассмотрим возможность дополнительной закупки. К тому же вакцина будет производиться в Таиланде", - сказал Премсри. В случае необходимости препарат может быть распространен в других странах, например в государствах Юго-Восточной Азии, сообщил он.

"Это не значит, что мы вакцинируем лишь 13 млн человек, но на первой стадии нам необходимо привить ключевые группы, - уточнил специалист. - Кроме того, необходимо учесть очень много факторов, прежде чем производить вакцинацию, речь идет о безопасности и доступности [препарата]". "Важно определить, что лучше подходит для страны из-за ограниченного числа доступных вакцин, а также очередность вакцинации", - отметил он, добавив, что прививки для граждан Таиланда будут бесплатными. Прежде всего речь идет о медицинском персонале, маленьких детях, пожилых людях и представителях уязвимых групп.

17 ноября кабинет министров Таиланда одобрил предварительный заказ и приобретение 26 млн доз вакцины от коронавируса у британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Власти королевства намерены потратить на покупку препарата в общей сложности 6,04 млрд батов (более $200 млн). Вакцинация затронет 13 млн граждан страны, население которой составляет 69,6 млн человек. 27 ноября было подписано соглашение о покупке 26 млн доз препарата у AstraZeneca.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве составило 4,1 тыс., вылечились более 3,8 тыс. человек, умерли 60 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлен в стране до 15 января 2021 года.