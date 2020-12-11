Власти Чувашии будут рекомендовать перевести студентов колледжей на очное обучение

ТАСС, 11 декабря. Студенты колледжей Чувашии смогут возобновить обучение в очном формате в ближайшие дни, соответствующие рекомендации готовит министерство образования и молодежной политики республики. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы региона.

"В техникумах и колледжах региона наблюдается явное снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией. <…> Изменения позволяют министерству образования и молодежной политики Чувашии рекомендовать средним специальным учебным заведениям вернуться к очному режиму обучения", - отметили в пресс-службе.

Заместитель министра образования и молодежной политики республики Алексей Лукшин в пятницу на заседании регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом сообщил, что на сегодняшний день инфекция выявлена у 5 человек - трех студентов и двух преподавателей. "Число контактных лиц не превышает 50 человек", - привели его слова в пресс-службе.

По информации пресс-службы, студентам и педагогам колледжей в образовательных учреждениях необходимо будет соблюдать масочный режим, согласно рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Чувашии. Студенты высших учебных заведений республики пока продолжат обучение в дистанционном формате.

Студенты средне-специальных образовательных учреждений и вузов Чувашии были переведены на дистанционное обучение с 24 ноября.

Как сообщил на заседании штаба министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, коэффициент распространения коронавируса в республике на сегодняшний день составляет 0,98 (в РФ - 1), процент свободного коечного фонда - 22%, показатель тестирования - 193,9 на 100 тыс. населения. Заболеваемость в республике составляет 1 119,6 случая на 100 тыс. населения (РФ - 1 714,7 на 100 тыс. населения). Суточный темп прироста заразившихся коронавирусом - 0,9% (130 чел.) (РФ - 1,08%). По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в республике выявлено 13 916 случаев коронавируса. Выздоровели 12 539 человек, умерли 356 пациентов с подтвержденной инфекцией.