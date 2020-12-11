В Таиланде заявили, что разрабатывают 20 вакцин от коронавируса

БАНГКОК, 11 декабря. /Корр. ТАСС Григорий Зименков/. Таиланд в настоящее время ведет разработку 20 вакцин от коронавируса, заметные успехи уже достигнуты по трем из них. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Национального института вакцин Таиланда Накорн Премсри.

"На данный момент у нас есть 20 потенциальных вакцин, разработка которых идет, - пояснил он. - Большинство их находится на стадии испытания на животных". "Самый большой прогресс достигнут по mRNA-вакцине [разрабатывается Центром передовых технологий в области исследований при Чулалонгкорнском университете], ДНК-вакцине от BioNet-Asia и препарату от Baiya Phytopharm", - добавил специалист.

По его словам, разработке Чулалонгкорнского университета необходимо получить международный сертификат GMP, чтобы приступить к проведению испытаний на людях. "Поскольку в Таиланде нет предприятия, которое выдает подобные сертификаты, Чулалонгкорнскому университету необходимо было занять очередь для проведения такой проверки в США", - рассказал Премсри. Первые испытания препарата на добровольцах должны были начаться еще в октябре, однако они были перенесены в том числе из-за ограниченных производственных мощностей на зарубежных объектах. "Перенос испытаний связан с большим запросом на проверки mRNA-вакцин, поскольку только семь компаний в мире выдают GMP", - пояснил он.

"Мы планируем сертифицировать эту вакцину в марте-апреле 2021 года для проведения на людях испытаний, которые займут девять месяцев", - сказал специалист.

Доктор Премсри также подробно рассказал о разработке вакцины, основанной на табаке. "Третий препарат, о котором я сообщил, производится на основе табака. Этот процесс гораздо проще, поскольку обычную вакцину необходимо создавать, используя клетки млекопитающего. Мы можем производить протеиновый вирус, технология подразумевает его помещение в бактерию, которая выращивает лист табака. После того как он вырастет, вы получите больше протеина", - отметил он, добавив, что "продолжительность эффекта такой вакцины, как и любой другой, еще предстоит установить".

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве составило 4,1 тыс., вылечились более 3,8 тыс. человек, умерли 60 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлен в стране до 15 января 2021 года.