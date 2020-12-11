Россияне смогут задать вопросы о коронавирусе с помощью нового сервиса на госуслугах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Жители России смогут узнать всю необходимую информацию о коронавирусе, задав вопрос через новый специализированный сервис на Едином портале госуслуг . Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты", которая выступает куратором портала стопкоронавирус.рф.

"На портале Госуслуг запушен сервис, с помощью которого можно получить ответы на ключевые вопросы, связанные с противодействием распространения коронавирусной инфекции. Задать вопрос можно в электронном виде, заполнив форму обратной связи. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь упрощенную учетную запись", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис был создан как дополнительный инструмент для тех, кто не может дозвониться до медицинского учреждения. Вместе с тем, на сервисе рассматриваются любые обращения, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Для отправки обращения достаточно осуществить всего два действия: зарегистрироваться на портал или войти в личный кабинет по номеру телефона или электронной почте и задать вопрос, заполнив форму обратной связи. Также к вопросу можно приложить документы или иные материалы в электронном виде.

"При заполнении формы предлагается выбрать одну из трех категорий: "недозвон в скорую помощь или неотложную помощь"; "недозвон в медучреждение (COVID-19)"; "недозвон на горячую линию (COVID-19)". В каждой категории нужно выбрать подкатегорию: "длительное время ожидания", "невозможно дозвониться" или "иное". Также при отправке обращения нужно указать номер телефона медицинского учреждения, с которым связан запрос, и ввести текст запроса в определенное для этого поле", - пояснили в АНО "Национальные приоритеты", уточнив что заявки с портала передаются для рассмотрения профильным учреждениям.

Общее время рассмотрения каждого такого обращения составляет семь дней. Заявители смогут получить ответ в личном кабинете на портале и на электронную почту. После получения ответа организаторы системы просят оценить качество решения проблемы в ведомстве. Если проблема не будет решена - работа ведомства будет проверяться.

"Сейчас в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Затем данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения", - прокомментировал запуск сервиса вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Дозвон в больницы

О том, что в России появится единая служба, через которую жители c коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, Чернышенко сообщил 27 ноября. Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с коронавирусом.

18 ноября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется проблемой дозвона россиян до медицинских учреждений. Глава государства тогда указал на то, что необходимо решить проблему, когда "людям не так просто дозвониться" до больниц и медучреждений.