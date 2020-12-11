Соцзащитники Москвы помогут решить проблему с жильем девочке, заявившей об избиении

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты социальной службы Москвы помогут девочке, заявившей об избиении, решить проблему с местом жительства. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщала, что ведомство проводит проверку после заявления девочки о ее избиении родным дядей. 8 декабря работники образовательного учреждения обнаружили у десятилетней девочки телесные повреждения.

"В СМИ распространяются сообщения о том, что школьница пожаловалась на избиения со стороны родного дяди. Информацию проверяют правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, сейчас девочка в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. "После выписки из больницы специалисты соцзащиты окажут ребенку необходимую помощь и решат вопрос жизнеустройства исключительно в ее интересах", - отметил собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что девочка проживала у родного дяди.

"По информации школы, никаких проблем с посещаемостью у девочки не было. По словам директора образовательного учреждения, как только одна из педагогов заметила синяк на плече у девочки, который по утверждению ребенка появился вследствие избиения, информация о семье была передана в опеку. Специалисты соцзащиты сразу же приступили к работе с семьей", - рассказали в ведомстве.