Конституционный суд Австрии отменил запрет носить хиджаб для учениц начальной школы

ВЕНА, 11 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Австрии признал запрет на ношение хиджаба в начальных школах противоречащим конституции и постановил его отменить. Соответствующее решение суд вынес в пятницу.

"Конституционный суд объявленным сегодня решением отменил этот "запрет на ношение платка" как неконституционный", - сказано в заявлении судебной инстанции. Согласно обоснованию, запрет на ношение хиджаба нарушает принцип равенства в вопросе права на свободу вероисповедания.

В 2019-2020 учебном году в Австрии вступили в силу поправки в закон о школьном образовании, запрещавшие ношение хиджаба девочкам до 11-летнего возраста в начальной школе. Нарушение запрета влекло штраф для родителей в размере €440. Австрийские власти подчеркивали, что эта мера направлена на защиту мусульманских девочек от дискриминации. Ограничения не затронули кипу и тюрбан. В январе 2020 года мусульманская религиозная община Австрии подавала жалобу в Конституционный суд страны против запрета на ношение хиджаба в начальных школах.

В Австрии с октября 2017 года действует закон о запрете сокрытия лица в общественных местах. Он касается в первую очередь тех, кто носит паранджу, бурку и никаб, а также распространяется на людей, кто прячет лицо в общественных местах или в транспорте. Нарушение закона влечет денежный штраф в размере €150. В 2018 году парламент Австрии запретил носить хиджаб в детских садах. В мае 2019 года был принят запрет на хиджаб в начальных школах.

Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей Австрии поддерживало эти меры. Данные опроса института Unique research свидетельствовали, почти 80% австрийцев считает, что девочки младше 11 лет не должны носить подобные платки в детских садах и школах. Кроме того, опрос Университета города Зальцбург выявил, что большинство австрийцев считает, что ислам не вписывается в жизнь в Австрии. В то же время почти половина жителей этой страны выступила за необходимость ограничения прав мусульман.