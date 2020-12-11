Эксперт: родительские университеты будут способствовать обмену опытом в воспитании

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Родительские университеты поспособствуют обмену актуальным опытом между родителями в области воспитания и по другим актуальным вопросам, заявила в пятницу ТАСС директор по внешним коммуникациям группы компаний "Просвещение", куратор проекта "Родительский университет: PRO-Родители" Кристина Колесникова.

"Родительские университеты позволят родителям, во-первых, объединиться в рамках общей экосистемы и обмениваться тем ценным и актуальным опытом, который они приобрели в статусе мам и пап, оперативно получать ответы на волнующие вопросы от ведущих экспертов в области воспитания, семейного права, образования и педагогики, получить профессиональную консультацию по теме саморазвития и карьерных перспектив, а также психологическую поддержку для детей и взрослых", - заявила Колесникова.

Во-вторых, отметила она, подобные университеты позволят собрать на одной онлайн-площадке и на многопрофильных офлайн-мероприятиях контент, который нужен родителям.

"Например, узнать, как сегодня помочь детям в выборе профессии, социализироваться, наладить с ними общение, обеспечить для них позитивную занятость, развивать их способности и таланты. Почему такие университеты актуальны? В системе образования давно сформировалось понимание, что образование и воспитание детей - это коллективные усилия школы и семьи. Поэтому включенность родителей в эти процессы педагоги также считают сегодня одной из важнейших задач", - пояснила она.

Как уточнили в пресс-службе группы компаний, в июле 2020 года был запущен "Родительский университет" при поддержке министерства просвещения России и ряда крупнейших организаций. В их числе Общественная палата РФ, департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, Русское географическое общество, РАНХиГС, киностудия "Союзмультфильм" и другие.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) посчитал интересным предложение о создании родительских университетов для повышения взаимопонимания между родителями и детьми в цифровую эпоху.