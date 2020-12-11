На площади Святого Петра в Ватикане зажгли папскую ель и открыли вертеп

ВАТИКАН, 11 декабря. /ТАСС/. Торжественное зажжение огней на ели и открытие рождественского вертепа состоялись в пятницу вечером на площади Святого Петра в присутствии высокопоставленных представителей папского города-государства, а также ряда официальных лиц.

30-метровая ель была доставлена в этом году из Словении. Дерево выросло на юге страны вблизи заповедных лесов в Крокаре, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как напомнил в ходе церемонии министр иностранных дел Словении Анже Логар, страна уже преподносила Папе Римскому ель в 1996 году.

Вертеп, воспроизводящий сцену рождения Иисуса Христа, был изготовлен в Италии в городе Кастелли, центре керамического ремесла, которое развивалось там с XVI века. Всего мастера изготовили 54 фигуры - стилизованное произведение современного искусства, основанное на вековых традициях.

Как отметил Папа Римский Франциск, который принял в пятницу утром дарителей ели и вертепа, в этот непростой год, омраченный пандемией, они как никогда "символизируют надежду для всех римлян и паломников".

Торжественная церемония, в которой из-за ограничительных мер приняло гораздо меньше участников, чем обычно, началась с гимна государства Ватикан в исполнении оркестра жандармерии.

Традицию устанавливать ель и вертеп на площади Святого Петра ввел в 1982 году Папа римский Иоанн Павел II. Рождественская композиция простоит до окончания праздников 10 января будущего года.