Эксперт: чаще всего новорожденные дети заражаются коронавирусом контактным путем

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Основным способом заражения коронавирусом среди новорожденных детей в Москве является контакт с больным человеком, а не передача вируса от матери к ребенку. Об этом сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения столицы Антон Оленев в рамках научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием "Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства".

"Наиболее частый путь заражения новорожденного младенца COVID-19 - контактный. Вертикальный не подтвержден. Но при этом мы рекомендуем сохранять грудное вскармливание", - сказал Оленев.

По словам специалиста, динамика роста числа беременных, больных COVID-19, в Москве достаточно равномерная и позволяет принимать нужные мероприятия. Он от отметил, что в городе был реализован формат аудиоконтроля, который фиксируется в электронной медицинской карте, он подразумевает четкий перечень вопросов, которые задает врач по телефону.

"Мы старались максимально объединить лабораторные исследования в один комплекс, чтобы минимизировать явку. Московским городским фондом ОМС был разработан чат, в котором пациентка могла общаться со своим врачом через сайт госуслуг. Кроме того, был реализован патронаж на дому: акушерки могли приходить с портативным прибором КТГ на дом и дистанционно отправлять результаты исследования врачу для интерпретации ", - добавил Оленев.