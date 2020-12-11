В Московский Кремль привезли главную новогоднюю елку страны

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС. Елена Кульбак/. Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Наро-Фоминского городского округа Подмосковья. Специальный автопоезд торжественно ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади.

Перед Спасскими воротами транспорт сделал остановку, водитель вышел из машины, передал сотруднику службы охраны Кремля специальную "Подорожную грамоту" и доложил о прибытии груза. Транспорт заехал на территорию Кремля ровно в 22:00 под бой курантов и звуковой сигнал автомобиля.

"Доставили в целостности и сохранности елочку. Елочка красивая и с ней все хорошо", - рассказал журналистам водитель, одетый в костюм Деда Мороза. Он также сообщил, что ехали по Минскому шоссе и благодаря сотрудникам ГИБДД доехали спокойно, без происшествий. Дорога заняла два часа.

"Всех с наступающим Новым годом! Пусть все будет хорошо у вас и исполняются мечты", - добавил он, обращаясь к журналистам.

В этом году украшать Соборную площадь Кремля будет 25-метровая ель из Наро-Фоминского лесничества. Возраст дерева - 96 лет, диаметр ствола - 60 см, а размах нижних ветвей достигает практически 10 м.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за сильных морозов, которые помешали срубить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное. В 2005 и 2006 годах Кремль украшали ели, привезенные с родины Деда Мороза - из Великого Устюга. С 2007 года ели доставляют из Подмосковья.