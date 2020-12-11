На выставке "Вузпромэкспо" показали более 100 высокотехнологичных новинок

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 100 новинок в сфере науки и высоких технологий смогли увидеть посетители и участники VII Ежегодной национальной выставки "Вузпромэкспо-2020", которую в комбинированном формате провело 10-11 декабря Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на площадке ЦВК "Экспоцентр", сообщили организаторы.

Среди показанных впервые экспонатов - первый в России электромобиль, созданный на основе технологии цифровых двойников "Кама-1". Также были представлены аппарат для иммуномагнитного анализа, позволяющий осуществлять экспресс-диагностику показателей крови в условиях отсутствия стационарных диагностических лабораторий; программный комплекс комбинированного непрерывного биомедицинского, производственного и транспортного фонового мониторинга здоровья сотрудников на производстве.

В ходе выставки также состоялась интенсивная деловая программа, состоявшая из более чем 40 панельных дискуссий и круглых столов, где обсуждались результаты исполнения в 2020 году национального проекта "Наука", алгоритмы запуска обновленного национального проекта "Наука и университеты" и входящих в него федеральных проектов, цифровая трансформация образования, и другие актуальные для российской науки и высшей школы вопросы.

Как отметил ранее министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, основная идея "Вузпромэкспо" состоит в том, чтобы показать результаты сотрудничества российской науки, российского высшего образования, и промышленности.