Один из ведущих сексологов России Лев Щеглов умер после заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Психотерапевт, один из ведущих сексологов России, ректор Института психологии и сексологии (Санкт-Петербург) Лев Щеглов умер на 75-м году жизни, сообщается в пятницу в официальной группе Щеглова "Вконтакте". Он был заражен коронавирусом.

"Лев Моисеевич ушел", - говорится в сообщении. Знавший Щеглова депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале сообщил, что психотерапевт был заражен коронавирусом. "Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы. Светлая память", - написал Вишневский.

Щеглов - доктор медицинских наук, профессор, он был одним из ведущих российских сексологов. Кроме того, был ректором Института психологии и сексологии (Санкт-Петербург), а также одним из руководителей Национального института сексологии. С 1990-х годах занимался популяризацией сексуального просвещения - выступал автором и ведущим телепроектов "Адамово яблоко", "Откровенно об интимном" и "Спросите у доктора Щеглова" и ряда других проектов.