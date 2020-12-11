СНБО Украины полагает, что компания "Биолек" пока не может выпускать вакцину "Спутник V"

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что харьковская фармацевтическая компания "Биолек" не располагает необходимым оборудованием для производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Свое мнение он высказал в пятницу в эфире телеканала "Украина".

"По нашей информации, <…> оборудования, которое может производить этот вид вакцин, [у компании] нет", - отметил он. По информации Данилова, для поставки и сертификации такого оборудования необходимо от 6 до 8 месяцев.

Во вторник председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук после встречи с руководством Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что компания "Биолек" способна наладить производство около 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса в месяц. По его словам, на предприятии в Харькове есть возможность увеличить объем производства вакцины, а также производить вакцину на экспорт.

Со своей стороны "Биолек" сообщал, что на данный момент не занимается производством российской вакцины от коронавируса и может наладить подобную деятельность только при наличии регистрации препарата на Украине. РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи выразили готовность производить вакцину "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что Киев проводит переговоры о поставках вакцин от коронавируса с тремя американскими производителями и намерен получить по 2 млн доз от каждого. В Минздраве также сообщали, что ведомство готовит совместный проект со Всемирным банком стоимостью $100 млн для закупки вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц. До этого в ведомстве отмечали, что Киев присоединился к глобальной инициативе COVAX, по которой рассчитывает получить до 8 млн доз вакцины равными траншами сразу после ее регистрации.