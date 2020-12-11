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Генсек ООН приветствовал намерение ЕС сократить углеродные выбросы к 2030 году

По словам Антониу Гутерриша, действия по изменению климата - это единственный способ обеспечить пригодные для жизни условия на планете для нынешнего и будущих поколений

ТАСС, 11 декабря. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал объявление об утверждении Евросоюзом плана по сокращению углеродных выбросов сообщества более чем на 50% к 2030 году.

"Я приветствую заявление лидеров ЕС о сокращении своих чистых углеродных выбросов как минимум на 55% к 2030 году, - написал Гутерриш в пятницу в своем Twitter. - Действия по изменению климата - это единственный способ обеспечить пригодные для жизни [условия на] планете для нынешнего и будущих поколений".

В пятницу глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит глав государств и правительств ЕС утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов стран сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом.

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Гутерриш, Антониу
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