Эксперты оценили итоги влияния Парижского соглашения на климат за пять лет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Парижское соглашение по климату через пять лет после его принятия странами-членами ООН меняет международно-правовой режим в сторону быстрых дел для достижения углеродной нейтральности. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты по случаю пятилетия соглашения.

Россия в Парижском соглашении по климату. Что это даст экологии и предприятиям?

"Важно, что заканчивается международно-правовой режим в климатической сфере, который определялся Киотским протоколом, и с 2021 года мы начинаем жить в режиме, определяемом Парижским соглашением. Это качественный переход и задача в рамках соглашения - очень быстро выбросы сократить, нет времени на раскачку", - считает постоянный член межведомственной рабочей группы при администрации президента РФ по вопросам изменения климата и обеспечения устойчивого развития Михаил Юлкин.

По его словам, более 120 стран либо уже приняли цель сократить выбросы до нуля к 2050 году, либо обсуждают это как климатическую стратегию.

"Это такая смена вех, когда заканчивается одна климатическая эпоха, достаточно мягкая с точки зрения принимаемых мер, и начинается жесткая эпоха, когда переходят от слов к делу с большим количеством новых проектов, огромных инвестиций, вложенных в развитие новых секторов энергетики. Для нас это вызов, конечно, но и возможность", - добавил эксперт.

Как считает руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, именно в пятилетнюю годовщину вырисовывается картина, что не только Евросоюз, но и Китай, Япония, Южная Корея, Канада заявляют о том, что они в принципе готовы стать углеродно-нейтральными в 2050-2060 годы. Скорее всего, при новом руководстве США к ним тоже присоединится.

"Это уже большая группа стран и теперь очевидно также, что России тоже нужно принять какую-то такого типа цель или задачу поставить, можно мягкую, чтобы быть вместе со всеми, идти вместе со всеми к углеродной нейтральности в 2050-2060 годы", - полагает климатолог.

О Парижском соглашении

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает добровольные обязательства стран по снижению выбросов парниковых газов.