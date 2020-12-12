{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Более 70 млн человек в мире заразились коронавирусом

Умерли 1 589 964 инфицированных, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса
© AP Photo/Ted S. Warren

ТАСС, 12 декабря. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в пятницу 70 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 70 000 583, умерли 1 589 964 человека, выздоровели 45 066 004 заразившихся. Наибольшее число заражений - 15 746 026 случаев - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 293 785 инфицированных, выздоровели 5 985 047 человек. Второе место по числу заражений занимает Индия с 9 796 769 выявленными случаями, 142 186 смертями и 9 290 834 выздоровевшими пациентами. Далее следует Бразилия, где заразились 6 781 799 граждан, умерли 179 765 пациентов, выздоровели 6 043 219 заболевших.

РФ, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 597 711 случаев заражения, выздоровели 2 059 840 человек, умерли 45 893 гражданина. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Эксперты оценили итоги влияния Парижского соглашения на климат за пять лет
России необходимо вместе с другими странами достичь углеродной нейтральности к 2050-2060 годам, считает руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы РФ Алексей Кокорин
Читать полностью