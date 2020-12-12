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В Японии одобрили продажу первых в стране генно-модифицированных продуктов

В Минздраве подчеркнули, что такие помидоры не содержат генов, отсутствующих в обыкновенных томатах

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Экспертная комиссия Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрила продажу в стране генно-модифицированных помидоров. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что это первый случай, когда власти разрешили продажу генно-модифицированных продуктов питания в стране. Помидоры, в которых генным путем был увеличен объем аминокислот, понижающих кровяное давление, был совместно разработан Университетом Цукубы и компанией Sanatech Seed.

В японском Минздраве подчеркивают, что эти помидоры не содержат генов, отсутствующих в обыкновенных томатах. В Японии в 2019 году приняли закон, разрешающий продажу генно-модифицированных продуктов питания после получения соответствующего одобрения от специальной комиссии Минздрава.

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