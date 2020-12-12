В Адыгее нашли живым пропавшего трехлетнего ребенка

МАЙКОП, 12 декабря. /ТАСС/. Пропавшего в пригороде Майкопа трехлетнего мальчика нашли живым, его жизни ничего не угрожает, написал в субботу глава Адыгеи Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram.

"Найден в поле, у пруда. Живой! Сейчас его осматривают медики, его жизни ничего не угрожает", - написал он.

Мальчик 2017 года рождения пропал вечером в пятницу в пригороде республиканского центра Адыгеи возле хутора Гавердовский. Были организованы масштабные поиски. К ним подключились сотрудники полиции, кинологи с собаками, волонтеры организации "Лиза Алерт" и местные жители.