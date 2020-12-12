В США регулятор одобрил применение вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в пятницу одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении, распространенном данным регулирующим органом при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Как следует из документа, "есть основания сделать вывод при учете имеющихся научных данных, что известная и потенциальная польза вакцины от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 Pfizer и BioNTech превышает известные и потенциальные риски, связанные с ней". Как констатировали представители регулятора, "есть основания считать, что вакцина Pfizer и BioNTech от COVID-19 может быть эффективной".

В заявлении уточняется, что управление "ознакомилось с данными об эффективности и безопасности" препарата, которые были получены в ходе трех этапов его испытаний. Регулятор, в частности, получил сведения о более чем 37,5 тыс. участниках испытаний в возрасте 16 лет и старше и "не выявил конкретных опасений относительно безопасности, которые бы не позволяли дать разрешение на регистрацию в чрезвычайных обстоятельствах". Специалисты управления получили подтверждения того, что эффективность вакцины составляет 95% после введения второй дозы.

Первой об одобрении вакцины сообщила со ссылкой на источники электронная версия газеты The New York Times. Первая поставка в размере примерно 2,9 млн доз вакцины будет распространена по Соединенным Штатам в течение следующей недели, отмечает издание. Как оно констатирует, ранее указанный препарат зарегистрировали власти Канады, Великобритании, Саудовской Аравии, Мексики и Бахрейна. Ожидается, что в ближайшие недели это сделают и в ряде других стран. Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заверил, что вакцинация в США начнется менее чем через 24 часа, а поставки вакцины во все штаты уже начались.

В четверг профильный комитет управления рекомендовал руководству регулятора одобрить вакцину по ускоренной процедуре. Эксперты утвердительно ответили на вопрос о том, превышает ли польза от использования вакцины BioNTech и Pfizer сопутствующие риски. Ранее вице-президент США Майкл Пенс заверил, что власти готовы начать распространение вакцины в стране "в течение 24 часов" после того, как препарат будет одобрен. По его словам, в эти же сроки в США начнут вакцинацию от коронавируса. Содействие в распространении препарата в стране окажут американские курьерские компании, а также сети аптек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 294,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.