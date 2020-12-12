Трамп заявил, что вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины от нового коронавируса, и заверил, что вакцинация в США начнется менее чем через 24 часа.

"Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории", - утверждается в видеообращении американского лидера, размещенном в пятницу на его странице в Twitter.

"Я рад сообщить, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило вакцину Pfizer", - отметил Трамп. По его мнению, Соединенные Штаты стали первой в мире страной, создавшей вакцину, безопасность и эффективность которой может быть подтверждена.

"В партнерстве с FedEx и UPS (почтовые компании - прим. ТАСС) мы уже начали поставки вакцины во все штаты и по всем адресам в стране. Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа", - добавил глава Белого дома. Он отметил, что "вакцина будет бесплатной для всех американцев".

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в пятницу одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. В четверг профильный комитет управления рекомендовал руководству регулятора одобрить вакцину по ускоренной процедуре. Эксперты утвердительно ответили на вопрос о том, превышает ли польза от использования вакцины BioNTech и Pfizer сопутствующие риски.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.