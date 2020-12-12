Акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 80 человек

Из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции.

Акция в прошлую субботу собрала около 100 человек. Митинги по вечерам в будни, по информации администрации, прекратились. Ранее акции, начавшиеся 11 июля после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, были ежедневными, они проводились и в других населенных пунктах края. Самые многочисленные из них проходили по субботам.