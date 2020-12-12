В Южной Корее число заражений коронавирусом за сутки стало рекордным с начала пандемии

СЕУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Южнокорейские медики выявили за минувшие сутки 950 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в республике составило 41 736. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные национального агентства по контролю и профилактике заболеваний.

Это абсолютный антирекорд за 11 месяцев с момента, когда в стране был обнаружен первый заразившийся. До этого максимальное число новых случаев - 909 - было зарегистрировано 29 февраля.

Больше всего заражений выявлено в столичном регионе: 362 - в Сеуле, 42 - в Инчхоне и 272 - в соседней провинции Кёнгидо.

Рост заболеваемости продолжается, несмотря на ужесточение мер социального дистанцирования в стране. В этой связи врачи предупреждают о более мощной и более продолжительной, чем ожидалось, волне пандемии. Особую обеспокоенность у властей вызывает рост числа тяжелобольных пациентов, с наплывом которых система здравоохранения может не справиться.

За 24 часа в стране от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений умерли шесть человек, общее число смертей достигло 578. Освобождены от режима карантина и выписаны из больниц по окончании лечения 336 пациентов, выздоровели в общей сложности 31 493 человека. Курс лечения проходят более 9 тыс. человек, 179 из них находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в субботу охарактеризовал ситуацию в стране как "чрезвычайную", приказав правительству бросить все доступные ресурсы на сдерживание инфекции.