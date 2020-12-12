РПЦ хочет возобновить службы в помещениях храма Александро-Невской лавры после их передачи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Помещения верхнего храма Благовещенской церкви на территории Александро-Невской лавры, которые митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский попросил власти города передать епархии в безвозмездное пользование, планируется восстановить для проведения богослужений. Об этом ТАСС сообщила в субботу руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

"Этого события верующие ждут давно. Возвращение монастырю храма, освященного в честь Александра Невского, в год празднования по всей стране 800-летия святого князя - это исполнение исторической справедливости, - сказала Родоманова. - Музею городской скульптуры (к его ведению относятся помещения - прим. ТАСС) не удалось сохранить интерьер этого храма. Храм после возвращения монастырю будет восстанавливаться в соответствии с его главным богослужебным предназначением".

Ранее Санкт-Петербургская епархия обратилась в комитет имущественных отношений города с просьбой передать ей помещения. Речь идет о помещениях храма святого благоверного князя Александра Невского, расположенных на втором этаже в здании Благовещенской церкви с усыпальницей Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и святого благоверного князя Александра Невского - первый каменный храм Петербурга, она была построена в 1717-1724 годах по проекту Доменико Трезини (возведение каменного Петропавловского собора взамен деревянного завершилось только в 1733 году). В советское время храм стал филиалом Музея городской скульптуры. На первом этаже храма расположена усыпальница, где похоронены видные государственные и военные деятели России, среди них - Иван Шувалов, Александр Безбородко и генералиссимус Александр Суворов. На втором этаже в настоящее время размещается экспозиция "Знаки памяти", в которой представлены образцы мемориальной пластики эпохи классицизма.

7 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой отметил, что на территории Александро-Невской лавры еще остались объекты, которые необходимо передать РПЦ. Глава Минкультуры заверила, что министерство прорабатывает этот вопрос с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.