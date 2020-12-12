{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Живущий в Красноярске итальянец Дзанетти получил российское гражданство

Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина и сотрудников полиции за помощь в этом вопросе

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Волонтер и преподаватель из Италии Валерио Дзанетти, уже восемь лет живущий в Красноярском крае, получил гражданство России. На торжественной церемонии паспорт гражданина РФ итальянцу вручил руководитель регионального главка МВД Александр Речицкий, губернатор края Александр Усс подарил волонтеру текст конституции РФ.

На эту тему

5 декабря к президенту РФ Владимиру Путину, встречавшемуся с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России", обратился Дзанетти. Он сообщил, что мечтает о гражданстве РФ. Путин обещал помочь ему получить российское гражданство.

"Обращение к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину позволило Дзанетти очень оперативно и организованно пройти все необходимые официальные процедуры и обрести гражданство РФ", - сказал на торжественной церемонии Усс.

Итальянец на русском языке произнес присягу гражданина РФ и поблагодарил Путина и сотрудников полиции за помощь в получении гражданства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
Эксперт предупредил, что антибиотики при бесконтрольном применении перестанут действовать
Главный внештатный микробиолог Минздрава Роман Козлов также отметил, что нерациональное назначение антибиотиков может привести к развитию побочных реакций, в том числе летальных
Читать полностью