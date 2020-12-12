Живущий в Красноярске итальянец Дзанетти получил российское гражданство

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Волонтер и преподаватель из Италии Валерио Дзанетти, уже восемь лет живущий в Красноярском крае, получил гражданство России. На торжественной церемонии паспорт гражданина РФ итальянцу вручил руководитель регионального главка МВД Александр Речицкий, губернатор края Александр Усс подарил волонтеру текст конституции РФ.

5 декабря к президенту РФ Владимиру Путину, встречавшемуся с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России", обратился Дзанетти. Он сообщил, что мечтает о гражданстве РФ. Путин обещал помочь ему получить российское гражданство.

"Обращение к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину позволило Дзанетти очень оперативно и организованно пройти все необходимые официальные процедуры и обрести гражданство РФ", - сказал на торжественной церемонии Усс.

Итальянец на русском языке произнес присягу гражданина РФ и поблагодарил Путина и сотрудников полиции за помощь в получении гражданства.