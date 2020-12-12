Депутат Госдумы попросил Голикову разрешить въезд в Россию иностранным студентам медвузов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (фракция ЛДПР) направил обращение на имя вице-премьера, председателя оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в России Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть возможность въезда в РФ иностранцев, обучающихся в российских медицинских вузах, для продолжения учебы и участия в борьбе с коронавирусом. Текст есть в распоряжении ТАСС.

"Ко мне регулярно обращаются иностранные студенты, обучающиеся в российских высших учебных заведениях, в том числе поступившие в этом учебном году, с просьбой оказать им содействие в получении разрешения на въезд в Российскую Федерацию с целью обучения в очном формате", - пишет Зайцев. Депутат указывает на то, что "получение высшего образования в медицинских вузах в дистанционном формате невозможно, что подтверждают как студенты, так и руководство высших учебных медицинских заведений".

Зампред думского комитета заметил, что сегодня студенты-медики привлекаются для работы с заболевшими COVID-19. "В то же время, в случае вашего согласия, студенты, которые смогли бы вернуться в Российскую Федерацию и продолжать получать полноценное образование, также могли бы оказать содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией", - считает Зайцев.

В связи с этим парламентарий просит Голикову дать поручение "рассмотреть возможность предоставления разрешения на въезд в Российскую Федерацию в первую очередь гражданам иностранных государств, обучающимся в российских высших медицинских заведениях для продолжения обучения в очном формате, а также для привлечения данных студентов к волонтерской деятельности, направленной на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

Ранее пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила, что свыше 300 тыс. иностранных студентов обучаются на сегодняшний день в российских вузах, примерно треть из них из-за пандемии не могут въехать на территорию России для продолжения обучения. Вместе с тем, никаких массовых отчислений иностранцев, которые не могут попасть в страну, из отечественных университетов нет.

В свою очередь глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что иностранным студентам, которые не могут присутствовать на исключающих дистанционное обучение дисциплинах в вузах РФ, предлагается уйти в академический отпуск либо взять дополнительные занятия после того, как появится возможность попасть в страну.