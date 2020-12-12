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Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 890

Общее число вылечившихся в столице составляет 524 779

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Число вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 5 890 и составило 524 779, сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

"В столице выздоровели еще 5 890 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 524 779", - сказали в штабе.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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