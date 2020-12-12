Эксперт предупредил о последствиях бесконтрольного приема антибиотиков

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Антибиотики, если применять их бесконтрольно, без назначения врача, рано или поздно перестанут действовать и помогать при лечении таких заболеваний, как бронхит, пневмония, цистит, гайморит. Об этом сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов.

"Если начать прием антибиотиков без консультации врача, можно получить большое количество проблем. В результате бесконтрольного приема антибиотиков мы рано или поздно столкнемся с тем, что они перестанут действовать, и нам нечем будет лечить бронхиты, пневмонии, цистит, гайморит и другие инфекции. Люди снова начнут умирать от тех болезней, которые еще несколько лет назад легко можно было вылечить приемом нескольких таблеток", - приводит его слова пресс-служба Минздрава РФ.

Козлов также обратился к врачам с напоминанием, что к назначению антибиотиков нужно относиться бережно, не следует назначать их пациентам с новой коронавирусной инфекцией и другими вирусными инфекциями без наличия бактериальных осложнений. По словам эксперта, нерациональное назначение антибиотиков может привести к развитию побочных реакций, в том числе летальных, и к нежелательным лекарственным взаимодействиям.