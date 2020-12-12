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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России три дня подряд остается ниже 1

В Москве коэффициент вырос до 0,92

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу поднялся до 0,99, в Москве - до 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Таким образом, в стране показатель держится ниже единицы три дня подряд, в столице - четыре.

В остальных регионах с наибольшим числом заболевших коэффициент превышает 1, но незначительно. В Санкт-Петербурге, Архангельской области и Ханты-Мансийском автономном округе он составляет 1,01, в Воронежской, Нижегородской, Свердловской областях и Красноярском крае - 1,02. В Подмосковье и Ростовской области показатель снизился до 1,06.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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