Коэффициент распространения коронавируса в России три дня подряд остается ниже 1

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу поднялся до 0,99, в Москве - до 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, в стране показатель держится ниже единицы три дня подряд, в столице - четыре.

В остальных регионах с наибольшим числом заболевших коэффициент превышает 1, но незначительно. В Санкт-Петербурге, Архангельской области и Ханты-Мансийском автономном округе он составляет 1,01, в Воронежской, Нижегородской, Свердловской областях и Красноярском крае - 1,02. В Подмосковье и Ростовской области показатель снизился до 1,06.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.