В Минздраве КЧР рассказали о состоянии силовиков, пострадавших после атаки боевика

ЧЕРКЕССК, 12 декабря. /ТАСС/. Состояние шестерых сотрудников силовых ведомств, которые пострадали в результате атаки неустановленного лица в селе Учкекен, стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили ТАСС в субботу в Министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесии.

"Состояние... стабильное, угрозы для жизни нет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи ведут постоянный мониторинг их состояния.

Как сообщали в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), в пятницу боевик устроил взрыв, пытаясь прорваться на территорию проведения оперативных мероприятий в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии. В результате шесть сотрудников правоохранительных органов получили ранения. После происшествия следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.