Беглов: работы ректора Института психологии Щеглова были значимы для Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Работы психотерапевта, одного из ведущих сексологов России, ректора Института психологии и сексологии (Санкт-Петербург) Льва Щеглова, умершего на 75 году жизни, имели большое значение для Петербурга и медицины, сообщили в субботу в пресс-службе Смольного со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

В пятницу в официальной группе Щеглова "ВКонтакте" сообщили о его смерти. Щеглов был заражен коронавирусной инфекцией.

"Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Льва Моисеевича Щеглова. Он оставил яркий след в истории нашего города и медицины. Автор многочисленных научных трудов, активный общественный деятель, Лев Моисеевич обратил внимание на проблемы, которые широко не поднимались в нашей науке", - процитировали Беглова в пресс-службе.

Знавший Щеглова депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале сообщил, что психотерапевт был заражен коронавирусной инфекцией. "Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы. Светлая память", - написал Вишневский.

Щеглов - доктор медицинских наук, профессор, он был одним из ведущих российских сексологов. Кроме того, был ректором Института психологии и сексологии (Санкт-Петербург), а также одним из руководителей Национального института сексологии. С 1990-х годов занимался популяризацией сексуального просвещения - выступал автором и ведущим телепроектов "Адамово яблоко", "Откровенно об интимном" и "Спросите у доктора Щеглова" и ряда других.