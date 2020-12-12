Школьник из Ставрополья после разговора с Путиным намерен серьезно заниматься шахматами

СТАВРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Школьник из Ставропольского края Андрей Кочетов, мечту которого в прошлом году исполнил президент России Владимир Путин, был очень рад вновь пообщаться с президентом, и решил, что будет серьезно заниматься шахматами, рассказала ТАСС его мать Юлия Кочетова.

Во время встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России-2020", которая прошла 5 декабря по видеосвязи, с главой государства пообщались Андрей Кочетов и его мать. В 2019 году Путин участвовал в добровольческой акции "Елка желаний" и исполнил мечту Андрея, которому в 2013 году врачи поставили опасный для жизни диагноз, побывать на Красной Поляне в Сочи. Во время нынешнего разговора президент расспросил школьника о его успехах и переменах в жизни и узнал, что тот увлекся шахматами, дал совет, как готовиться к спортивным соревнованиям.

"С пяти лет занимается шахматами - выступает сейчас на соревнованиях. Ему очень нравится заниматься, много достижений, медалей, имеет уже второй взрослый разряд, в 2018 году был призером краевого чемпионата. [После разговора с президентом] настроен решительно, когда Владимир Владимирович пожелал ему успехов, сын сказал, что точно должен победить. Я его поддерживаю, говорю, что все получится, главное настрой", - сказала Юлия Кочетова.

Она уточнила, что сын был рад вновь пообщаться с президентом. Также мать ребенка вспомнила о прошлогодней поездке в Сочи. "Ребенок приехал с отличным настроением, радостью, с восторгом говорил о море, горах, покатался на лыжах, полон восторга <...> Когда у деток мечты сбываются, появляется блеск в глазах. Радуются дети, появляется вера в чудо. Честно сказать, теперь я и сама хочу заниматься добрыми делами, помогать детям, помогать людям", - сказала она.

Акция "Елка желаний" позволяет менять людей и поверить в чудо детям и их родителям, говорит Юлия. "Я, как мама ребенка, у которого исполнилась мечта, всем советую, рассказываю, что мечты сбываются. Там очень хорошие люди, во время поездки мы познакомились с руководителем проекта Тимуром Сафиным", - добавила она.

Об акции

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимают с 16 ноября по 15 декабря. Уже с 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.

Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.