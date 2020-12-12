Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище 15 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Актера Валентина Гафта похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в сфере культуры.

"Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на 15 декабря", - сказал собеседник агентства.

Художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков подтвердил, что прощание с актером, предварительно, планируется на 15 декабря в театре. "Прощание, скорее всего, будет во вторник в театре", - сказал Рыжаков. Он также рассказал, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Рыжаков назвал смерть Валентина Гафта трагической потерей, для которой трудно подыскать слова. Он выразил сожаление, что за год работы на должности худрука "Современника" ему не удалось встретиться с Гафтом лично, но поделился, что ранее они общались и поддерживали теплые отношения.

"Это был большущий артист, громаднейший талант. <…> У Гафта были потрясающие роли. А его поэзия - артистически художническая, так остро, беспощадно, по-чеховски и нежно он умел говорить о людях. Очень важные, по-человечески, нас покидают", - заключил Рыжаков.

Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет, об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова.